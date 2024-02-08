SON DAKİKA | Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT, PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir’i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'ta önemli bir operasyona imza attı. İnterpol ve terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategoride aranan PKK/HPG sözde konsey üyesi Şivan Gever kod adlı Yunus Demir, Kuzey Irak Gare bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. 29 yıldır örgüt içerisinde faaliyet yürüten teröristin öldürülmesiyle PKK terör örgütünün yönetimine bir kez daha ağır darbe indirilmiş oldu.
1995 yılında PKK kadrolarına katıldıktan sonra uzun yıllar yurtiçi ve Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulunan Şivan Gever kod adlı Yunus Demir , yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti. 2014 yılında Kandil'de Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) yürütmesinde yer alan terörist, 2015'in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015-2017 arasında Suriye'de YPG Sorumlusu olarak bulunan 2019'a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet terörist, 2022 itibariyle Medya Savunma Alanlarında, beşli yönetimde yer aldı. 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe-Kilit operasyonuna karşı koymak üzere, örgüt tarafından sorumlu olarak özel görevlendirme yapılan Şivan Gever kod adlı Yunus Demir, İnterpol ve terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategori de aranıyordu.
PKK'NIN LİDER KADROSUNDAYDI
Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olan Şivan Gever kod adlı Yunus Demir, örgütün, PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi. Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubunu eğiten Yunus Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesinde yer alıyor. Lider kadrosundaki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya indi. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu teröristin yerini belirledi.
EYLEM İÇİN SON HAZIRLIKLARINI YAPIYORDU
Terörist Yunus Demir'in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan MİT, Demir ve beraberindeki teröristleri nokta operasyonla Kuzey Irak Gare bölgesinde etkisiz hale getirdi. Operasyonla örgütün lider kadrosuna bir kez daha darbe vurulmuş oldu.