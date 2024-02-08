SON DAKİKA | Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT, PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir’i etkisiz hale getirdi

1995 yılında PKK kadrolarına katıldıktan sonra uzun yıllar yurtiçi ve Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulunan Şivan Gever kod adlı Yunus Demir , yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti. 2014 yılında Kandil'de Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) yürütmesinde yer alan terörist, 2015'in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015-2017 arasında Suriye'de YPG Sorumlusu olarak bulunan 2019'a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet terörist, 2022 itibariyle Medya Savunma Alanlarında, beşli yönetimde yer aldı. 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe-Kilit operasyonuna karşı koymak üzere, örgüt tarafından sorumlu olarak özel görevlendirme yapılan Şivan Gever kod adlı Yunus Demir, İnterpol ve terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategori de aranıyordu.