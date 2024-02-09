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Giriş Tarihi: 9.2.2024 20:14 Son Güncelleme: 9.2.2024 20:23

Çağlayan'daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 48 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Çağlayan’daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 48 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAVCILIKTA İFADELER VERİLDİ

Polis otobüsleriyle emniyetten çıkartılan şüpheliler sağlık kontrollerinin arından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerin alınması için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Saat 14:00 sırasında alınmaya başlayan ifadeler yaklaşık 3 saat sürdü.

48 TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 48'i tutuklanma talebiyle, 48 şüpheli ise adli kontrol tedbiri şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Çağlayan'daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 48 şüpheli mahkemeye sevk edildi
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