Çağlayan’daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 48 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
SAVCILIKTA İFADELER VERİLDİ
Polis otobüsleriyle emniyetten çıkartılan şüpheliler sağlık kontrollerinin arından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerin alınması için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Saat 14:00 sırasında alınmaya başlayan ifadeler yaklaşık 3 saat sürdü.