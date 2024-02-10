Çağlayan'daki terör saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: 48 şüpheli tutuklandı | VİDEOHABER

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 48 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.