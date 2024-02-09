Özgür Özel ile yan yana duran DEM’li Sezai Temelli İstiklal Marşı’nı okumadı!

DEM'Lİ SEZAİ TEMELLİ, İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEDİ



DİSK'in 17. Genel Kurulu'ndaki protokolde ise Özel ile Temelli bir araya geldi. Açılış konuşmaları öncesinde ise İstiklal Marşı okundu ancak Temelli'nin İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüntülere yansıdı.

Özgür Özel'le yan yana duran DEM'li Sezai Temelli, İstiklal Marşı'nı okumadı | Video

24 Haziran 2018 genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni öncesinde İstiklal Marşı okunmuştu. İstiklal Marşı'na katılmamak için HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan meclise geç gelmişti.

Ayrıca mecliste okunan hiçbir İstiklal Marşı'na PKK'nın siyasi uzantısı olan partiden kimsenin eşlik etmedikleri görüntülere zaman zaman yansımıştı.