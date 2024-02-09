SABAH Malatya’da konteyner kentte: Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da 6 bin 643 bina yıkıldı. Depremle birlikte tüm imkânların seferber edildiği Malatya'ya kısa sürede 69 konteyner kent kuruldu. Deprem konutlarının da hızla yükseldiği Malatya'da SABAH muhabirleri Ali Altuntaş ve Tahir Özçelik, Göztepe mahallesindeki Acıbadem Konteyner Kentte yaşayan Ozan (50) ve Nurcan Akyol (42) çiftine konuk oldu. Malatya'da ilk depremle birlikte evlerinin çatısı yıkılan, ikinci depremde ise ağır hasar alan Ozan ve Nurcan Akyol çifti kısa sürede konteyner kente yerleştirildi. İki çocuklarıyla birlikte konteynerde yaşayan çift, internetten televizyon yayınlarına, ısınmadan su ve elektrik gibi birçok hizmetin kendilerine ücretsiz verildiğini söyledi.Depremin ardından Malatya'da hızla konteyner kentler kurulduğunu belirten Ozan Akyol; "Depremde canımızı zor kurtardık. Kurtulduk kurtulmasına ama bu kez de dışarıda hayatta kalmak için mücadele ettik. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun bizlere hızla çadırlar gönderdi. Daha sonra konteyner kentler kurdular. Biz de konteynere yerleştirildik. Devletimiz sağ olsun bizi bu zorlu süreçte aç açık bırakmadı. Konteynerde suyumuz, elektriğimiz, ısınmamız, internetimiz ve televizyon yayınlarımız ücretsiz. Devlet daha ne yapsın.Şimdi de Cumhurbaşkanımız bizlere deprem konutları yaptırıyor. Malatya'nın her bir yanında deprem konutları yükseliyor. Böyle bir deprem başka ülkede olsa bu kadar hızlı sürede toparlanamazdı. Devletimiz ve milletimiz var olsun" dedi. Acıbadem Konteyner Kentte, mahalle kültürü de yaşatılıyor. Konteynerlerde yapılan yemekler komşulara ikram ediliyor. Çocuklar, kendileri için yapılan oyun alanlarında oynuyor. Konteyner kentin güvenliğini ise polis sağlıyor.