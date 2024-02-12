CHP’li belediye hem kovdu hem de ahlaksızca saldırdı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, bugüne kadar işten attığı 3 binden fazla işçiden biri de belediyenin çeşitli birimlerinde 9 yıl temizlik görevlisi olarak çalışan, 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) oldu. Geçen yıl, 3 gün mazeretsiz işe gelmediği iddiasıyla tutulan tutanakla işine son verilen Gönül Adıgüzel, bu nedenle tazminatını da işsizlik maaşını da alamadı.Açtığı işe iade davasını da kazanmasına rağmen görevine iade edilmeyen Adıgüzel, "Geçen yıl, 29, 30 ve 31 Mart 2023'tearihlerinde mazeretsiz işe gitmediğim yönünde tutanak tutarak, işten çıkarmışlar. Ama elimde, o tarihlerde çalıştığıma dair benim ve sorumlu müdürün imzası bulunan belge var. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'e gidip, haksız yere çıkarıldığımı söylediğimde bana, 'Bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın. Bura da bir sürü filinta var' diyerek hakaret etti. Ardından görevlileri çağırıp, 'bu kadın işe alınmayacak' talimatı vererek, benim binaya girişimi engelletti. Bu konuda da şahidim var" ifadelerine yer verdi.Zeydan Karalar'ı arayıp, 'bizi işten çıkartmayacağınıza dair söz vermiştiniz' dediğini de anlatan Adıgüzel, "Beni tekrar işe alacağını söyledi ama almadı. Eğer namus şeref sözü böyleyse bir daha kapımıza gelip oy istemesin" diyerek tepkisini dile getirdi.