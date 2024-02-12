Diyarbakır evleri hazır: Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), Diyarbakır'daki depremzedeler için yapımına başlanan 6 bin 40 konuttan bin 423'ü tamamlandı. Konutların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Yetkililer, kalan diğer konutların ise, 3 ay sonra hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi. Konutların yapıldığı bölgede yol, içme suyu ve internet başta olmak eş zamanlı olarak altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü de bölgede, 13 bin 29 metre cazibeli hat, 11 bin 182 metre terfi hattı ve depo tahliye hattı, 2 tane de 10 bin metreküp depo ile terfi merkezi oluşturuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi AK Parti Belediye Başkan adayı Halis Bilden ise seçilmesi halinde, deprem konutlarının yapıldığı ve toplamda 22 bin konutun yapılması planlanan Karacadağ eteklerindeki bölgeye hafif raylı sistemi de götüreceklerini söyledi.