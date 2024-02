İstanbul’da yaşamak memurlar için külfet olmaktan çıkacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 12. Bölge 7. Dönem 1. Teşkilat Eğitim Programı'na katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu an bir telaş içerisinde olduğunu dile getiren Kurum, şunları söyledi: "Ne yapacağını, nasıl davranacağını, ne söyleyeceğini açıkçası tam bilmiyor. Bu kaos ve karmaşa içerisinde biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini, çalışma şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler. Kardeşlerimize, 'Bu sizin 31 Mart'taki görüşünüzü, fikrinizi değiştirir mi?' diye sorduğumuzda arkadaşlarımız şu cevabı verdiler; 'Biz kurumumuzu seviyoruz ve kurumsal düşünüyoruz' dediler. O yüzden Büyükşehir Belediyesi promosyon da verse, tutamayacağı vaatleri de verse Eğitim-Bir- Sen'li kardeşlerim, bizim çalışan yol arkadaşlarımız öyle davasını bir promosyona değişmez.Olaya bir bütün bakar, olaya büyük bir Türkiye davası yolunda bakar. O yüzden siz ne yaparsanız yapın nafile, verdiğiniz sözleri tutamadınız." Göreve geldiklerinde İstanbul'da düzenlenecek özel eğitim programlarına tam destek vereceklerine dikkati çeken Kurum, "Sizler eğitim faaliyetlerinizi sürdürürken türlü sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Aranızda okul müdürlerimiz var. Bugün okullarımızda, yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan hijyen, güvenlik ve temizlik problemiyle uğraşan müdürlerimiz var. Size söz veriyorum, biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında sizlerin yanında olacağız. Biz, bu yükü omuzlarınızdan alacağız ki siz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha nitelikli faaliyetler yapabilesiniz" dedi.Turgut Cansever'in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder" sözünü de hatırlatan Kurum, bu bakımdan hem şehri hem de nesli ihya edeceklerini vurguladı. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'umuzun memurları için, burada yaşamayı külfet olmaktan çıkaracağız ve yaşanabilir bir şehir olması için de özel bir gayreti ortaya koyacağımızı bilmenizi isterim. Memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere, KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanız için, elimizden geldiğince bu mücadeleye ortak olacağız. Gerek yapım, gerek proje, gerekse maddi manevi her türlü desteği sendikalarımıza, memurlarımıza vereceğiz." Kurum, İBB'den haksız yere çıkartılanları tekrar işe alacaklarını, kendi yönetimlerinde hiç kimsenin haksızlığa uğramayacağını da kaydetti.Ümraniye'de düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali'ne, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişi katıdı. Festivalde, mangalda pişirilen 5 ton hamsinin yanı sıra hamsili pilav, karalahana çorbası ve sarması gibi yöresel lezzetler de ikram edildi.Kağıthane'de, 'tematik caddeler' projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı Hasdal ve Girne caddeleri yeni bir görünüme kavuştu. Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yaya alanlarının geniş olması, komşularımıza daha rahat alışveriş imkanı sağladı. Böyle güzel bir caddeye kavuşmuş olduk" dedi.