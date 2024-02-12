SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... 2024 yılının ikinci Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan liderliğininde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgemizde yaşanan çatışmalar kesintisiz sürüyor, küresel ekonomideki belirsizlik devam ediyor. Bunlara rağmen Türkiye, hedeflerine doğru ilerliyor.

Turizm gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 54 milyar dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir.

"İKİNCİ ASTRONOT DA UZAYA GİDECEK"

Milli Uzay Programımız kapsamında insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamladık. Alper Gezeravcı, ISS'deki deneylerini tamamlayarak ülkemize döndü biz de kendisini kabul ettik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayii artık daha hızlı yol alacaktır.