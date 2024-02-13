Devletimiz sayesinde her şeyimiz tamam

BaşkanErdoğan'ın geçtiğimiz hafta ziyaret ederek 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldığı Adıyaman'da 44 bin evin inşası hızla sürüyor. Adıyaman'da depremzedeler kendilerini bir gün bile yalnız bırakmayan devlete teşekkür etti.Deprem haberini otobüste aldım. Otobüstekilerin hepsi ağlıyordu. İkinci sarsıntıda kızımı kaybettim, torunum altıncı gün sağ çıktı, o beni hayata bağladı. Şimdi onlarla birlikte konteynerdeyiz. Devletimiz sağ olsun, yaralarımız sarılıyor. İhtiyaçlarımız karşılanıyor, bize maddi ve manevi destek veriliyor. Yeni ve güvenli evlerimize taşınmayı bekliyoruz.Depremden sonra bize ilk etapta konteyner çıktı. Burada imkânlarımız çok iyi. Konteynerler çok konforlu. Şimdi konutlar bitmek üzere. Allah devlete millete zeval vermesin. Yeni yapılan konutlarla hayatımıza daha güvenli bir yerde devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.: Konteynerde kızım ve torunumla kalıyoruz. Evimiz yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yaralarımız sarıldı.Depremden sonra prefabrik evlere geçtik. Adıyaman için kim el uzatmışsa Allah onlardan razı olsun. Adıyaman inşallah en kısa sürede eski haline dönecektir. Umudumuz odur.