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Giriş Tarihi: 13.2.2024

Devletimiz sayesinde her şeyimiz tamam

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Devletimiz sayesinde her şeyimiz tamam
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ziyaret ederek 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldığı Adıyaman'da 44 bin evin inşası hızla sürüyor. Adıyaman'da depremzedeler kendilerini bir gün bile yalnız bırakmayan devlete teşekkür etti.
Zübeyde Kahveci (64): Deprem haberini otobüste aldım. Otobüstekilerin hepsi ağlıyordu. İkinci sarsıntıda kızımı kaybettim, torunum altıncı gün sağ çıktı, o beni hayata bağladı. Şimdi onlarla birlikte konteynerdeyiz. Devletimiz sağ olsun, yaralarımız sarılıyor. İhtiyaçlarımız karşılanıyor, bize maddi ve manevi destek veriliyor. Yeni ve güvenli evlerimize taşınmayı bekliyoruz.



Türkan Dağ (40): Depremden sonra bize ilk etapta konteyner çıktı. Burada imkânlarımız çok iyi. Konteynerler çok konforlu. Şimdi konutlar bitmek üzere. Allah devlete millete zeval vermesin. Yeni yapılan konutlarla hayatımıza daha güvenli bir yerde devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Zeynep Karakoç (75): Konteynerde kızım ve torunumla kalıyoruz. Evimiz yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yaralarımız sarıldı.
Murat Lale (48): Depremden sonra prefabrik evlere geçtik. Adıyaman için kim el uzatmışsa Allah onlardan razı olsun. Adıyaman inşallah en kısa sürede eski haline dönecektir. Umudumuz odur.
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Devletimiz sayesinde her şeyimiz tamam
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