Dünya Hükümetler Zirvesi’nin onur konuğu Başkan Erdoğan bugün Dubai’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılıyor. Erdoğan, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın bugün "Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler" temasıyla konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Erdoğan'ın zirvedeki hitabının ardından uluslararası yatırım şirketleri ile emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcilerini kabul etmesi de bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ise Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Kahire kentinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.2013'ten beri düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi, 110'dan fazla ana diyalog ve etkileşimli oturumda, gelecekteki önemli küresel eğilimleri ve dönüşümleri tartışan 6 ana temayı ve 15 küresel forumu içeriyor. Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 11. oturumunda devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek ve 300'den fazla bakanın katılımıyla 23'ün üzerinde bakanlık toplantısı ile yürütme oturumu gerçekleştirilecek. Zirvede 80'den fazla uluslararası ve bölgesel kuruluşun yanı sıra 120 hükümet delegasyonu, düşünce liderleri ile Nobel ödüllü 8 bilim adamının da içinde bulunduğu 4 bini aşkın katılımcı yer alacak.Sonüç yılda ilişkilerin güçlü bir ivme kazandığı BAE'yle çeşitli alanlarda 40'tan fazla anlaşma imzalandı. İlişkiler, 2023 Temmuz'da "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" seviyesine yükseltildi. BAE, hem Körfez İşbirliği Konseyi ile Türkiye'nin ilişkilerinin ilerletilmesi hem de bölgede cereyan eden sorunlara karşı uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli bir aktör. Türkiye'nin BAE ile ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 112 gibi rekor bir artışla 20 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında, enerji, savunma sanayii ve yeni teknolojiler alanlarında işbirliğinin daha da gelişmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın BAE'ye temmuz ayındaki ziyaretinde, Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştı.