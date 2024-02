Kocaeli depreme dirençli hale gelecek

Kocaeli'yi ilçe ilçe ziyaret ederek vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Büyükakın, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlenen İstişare Kurulu Toplantılarına katılarak AK Parti teşkilatları ile bir araya geldi. Partililerin yoğun katılımı ve coşkusuyla karşılanan Büyükakın, "AK Parti, Türkiye siyasi sahnesinde sadece bir siyasi parti olarak değil, aynı zamanda bir hizmet hareketidir. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınması, şehirlerin daha yaşanabilir olması ve toplumumuzun her kesimine hizmet ulaştırılması için yoğun bir çaba sarf ediyor. İşte bizde bu anlayışla Kocaeli'nin her karışında izimiz ve eserimiz var. Şehrimizi el birliğiyle yenileyip depreme karşı dirençli hale getireceğiz.Bu, hep birlikte mücadele etmekle mümkün olacak ve biz bunu başaracağız. Ben buna inanıyorum" dedi. 'Sadece bir dönemlik değil, uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurarak projeler üretiyoruz' diyen Büyükakın, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, AK Parti'nin temel prensiplerinden biri de vefa ilkesine büyük önem veriyoruz. Partimizin, geçmişten gelen değerlerle bugünü harmanlayarak, millete olan borcunu ödemeyi bir misyon olarak kabul ediyoruz. Hizmet anlayışıyla, Kocaeli'nin dört bir yanında alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa ve sosyal projelere kadar birçok alanda önemli projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu projeler, sadece bir dönemlik değil, uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. İşte bu projelerimizin her birinde teşkilatımızın emeği ve izi var" dedi.