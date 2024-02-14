Haberler Gündem Haberleri 12 yıl aradan sonra ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor
Giriş Tarihi: 14.2.2024 10:09 Son Güncelleme: 14.2.2024 10:27

12 yıl aradan sonra ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor

Başkan Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Kahire'ye gidecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleler ele alınacak.

12 yıl aradan sonra ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor

Ankara-Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! 12 yıl sonra kritik ziyaret | Video

İsrail'in Filistin'e saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı.

Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

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12 yıl aradan sonra ilk ziyaret! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor
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