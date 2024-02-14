Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! 12 yıl sonra kritik ziyaret | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’nde onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 12 yıl sonra Mısır'da gerçekleşecek bu ilk ziyarette üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.
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