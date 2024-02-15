Örgütten kaçan terörist teslim oldu

SURİYE'NİN Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten H.B. (33), Şırnak İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreçleri Uzmanı (İSU) ekibince yapılan görüşmeler sonucunda teslim olmaya karar verdi. İletişime geçilen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin asayiş birimi KDP'ye teslim olması sağlanan H.B., oradaki işlemlerinin ardından Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na getirildi. İSU ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Şırnak'a getirilen H.B. burada babası ve kardeşiyle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada H.B. babasının elini öperek uzun süre sarıldı.