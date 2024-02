Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Giresun’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevinci sevincimiz, acısı acımız, bayramı bayramımız olan Giresun... Seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Milli iradenin şehri Giresun, seni bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Her bir Giresunlu kardeşime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Giresun bugün her zamanki gibi yine güzel. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum.

Giresun'a olan şükran borcumu ödemek istiyorum. Giresun şu ana kadar girdiğimiz seçimlerde bizi yalnız bırakmadı. Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda 61 oy oranıyla, ikinci turda yüzde 65 oy oranına yaklaşan Giresunlulara şükranlarımı sunuyorum.

"GİRESUN'DAN YİNE REKOR BİR OY ALACAĞIMIZDAN ŞÜPHE DUYMUYORUZ"

Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer, il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Giresun'un 31 Mar'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum.

Giresun'da kapı kapı, hane hane dolaşmaya hazır mısınız,? Pazarda caddede her yerde biz olacağız. Yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz."