Başkan Erdoğan’dan AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının giderek arttığını belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'ye insani yardımlar kesintisiz olarak yapılmalı. Gazze için ne gerekiyorsa yapacağız.İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Bir an önce ateşkes sağlanmalı." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
39:31
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalar | Video 16.02.2024 | 16:54
07:00
Turgut Altınok: "Maaş ödenmiyor' iddiası külliyen yalandır" | Video 16.02.2024 | 16:28
08:12
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video 16.02.2024 | 16:31
01:41
40:01
Başkan Erdoğan Ordu mitinginde önemli açıklamalarda bulundu | Video 16.02.2024 | 15:15
00:29
CHP'nin fonladığı Sözcü TV’de Türk Milletine ve seçmene hakaret! | Video 16.02.2024 | 14:14
14:28
00:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 16.02.2024 | 10:13
00:19
03:11
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlusu etkisiz | Video 16.02.2024 | 09:36
02:23
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde 'KAFES-41' operasyonu! | Video 16.02.2024 | 08:39
02:37
Düğün konvoyundaki araç kazaya karıştı: Ortalık savaş alanına döndü 15.02.2024 | 23:46
00:40
Muş’ta 2 şüpheli paket alarmı: Güvenlik güçleri hızla müdahale etti 15.02.2024 | 23:46
11:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar! 15.02.2024 | 23:46
00:43
Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu 15.02.2024 | 23:46
04:46
00:23
00:13
02:59
ABD Kongre binasında "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi 15.02.2024 | 22:10
00:20
Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü 15.02.2024 | 21:31