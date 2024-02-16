Video Haber Başkan Erdoğan’dan AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan’dan AK Parti Giresun mitinginde önemli açıklamalar | Video

16.02.2024 | 16:54

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının giderek arttığını belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'ye insani yardımlar kesintisiz olarak yapılmalı. Gazze için ne gerekiyorsa yapacağız.İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Bir an önce ateşkes sağlanmalı." dedi.

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