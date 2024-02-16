O kalaşnikof sabıkalı çıktı

AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 10 Şubat'ta yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 4'ü savcılıktan 4'ü ise mahkemeden kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" paylaşımında bulundu.Saldırıda ağır yaralanan Ebru Güneş Dumlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Yeniay'ın hedef alındığı saldırıda kullanılan Kalaşnikof'un 4 ayrı silahlı eylemde kullanıldığı öğrenildi. Silahın geçtiğimiz ekim ayında kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat'ın Ataşehir'deki işyerinin kurşunlanma olayında da kullanıldığı ortaya çıktı. Savcılık, saldırganların aynı olup olmadığını mercek altına aldı.