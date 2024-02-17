Pendik kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı! Faciayı polisin dikkati engelledi





İSTANBULDA BİR HAFTA ARAYLA 5.SALDIRI OLDU

Motosikletli iki kişi tarafından Pendik Kaymakamlığı lojmanına düzenlenen silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken İstanbul'da bir hafta arayla düzenlenen 5 saldırı olduğu dikkat çekti.