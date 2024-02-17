Haberler Gündem Haberleri Pendik kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı! Faciayı polisin dikkati engelledi
Giriş Tarihi: 17.2.2024 11:47 Son Güncelleme: 17.2.2024 11:55

Pendik kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı! Faciayı polisin dikkati engelledi

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Lojman önüne gelen motosikletli ve kurye kıyafeti giyimli 2 kişi, polisin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada polis noktasına ateş açtı. İstanbul’da bir hafta arayla 5 saldırı olayı gerçekleştirildi. Saldırı da ölen yada yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Pendik kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı! Faciayı polisin dikkati engelledi

Pendik'te saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde bulunan polis noktasına yakın üzerinde kurya kıyafeti bulunan iki kişinin bulunduğu motosiklet park etti. Polisin durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği sırada motosiklette bulunan şahıslardan birisi silahla saldırı düzenledi. Polisinde karşılık vermesi üzerine saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştılar.



İSTANBULDA BİR HAFTA ARAYLA 5.SALDIRI OLDU
Motosikletli iki kişi tarafından Pendik Kaymakamlığı lojmanına düzenlenen silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken İstanbul'da bir hafta arayla düzenlenen 5 saldırı olduğu dikkat çekti.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır.

Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır.

Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.

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Pendik kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı! Faciayı polisin dikkati engelledi
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