Pendik kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı! Faciayı polisin dikkati engelledi

Pendik'te saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde bulunan polis noktasına yakın üzerinde kurya kıyafeti bulunan iki kişinin bulunduğu motosiklet park etti. Polisin durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği sırada motosiklette bulunan şahıslardan birisi silahla saldırı düzenledi. Polisinde karşılık vermesi üzerine saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştılar.
İSTANBULDA BİR HAFTA ARAYLA 5.SALDIRI OLDU
Motosikletli iki kişi tarafından Pendik Kaymakamlığı lojmanına düzenlenen silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken İstanbul'da bir hafta arayla düzenlenen 5 saldırı olduğu dikkat çekti.
Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır.
Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.