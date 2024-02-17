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Giriş Tarihi: 17.2.2024 17:54 Son Güncelleme: 17.2.2024 18:14

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlara hitap ediyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, nice eserlere imza attık. Bize göre siyaset belirli değerlerin istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir. Heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk, birileri başını yere eğse de biz diklenmeden dik duruşumuza devam ettik.

Halen yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesinin de içinde olduğu sağlık tesislerimizin inşası sürüyor, kentsel dönüşümde bin 467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar
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