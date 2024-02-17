Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Rize'de coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sevginiz için şu meydanlara sığmayan aşkınız, kadirşinaslığınız ve vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler kifayetsiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle boşa çıkardık. Türkiye'yi hiçbir şekilde esir almalarına sizinle beraber müsade etmedik. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin tamamı 85 milyonun her ferdidir. Siz bu kardeşinize sahip çıktınız. Biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. siz bize güvendiniz, teveccüh gösterdiniz. Biz de minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek yerine getirdik. Rize'nin güçlü duruşunu 31 Mart seçimlerinde yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağına inanıyorum. Ata yurdum Rize'den yine rekor bekliyorum. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıkıyor muyuz? Ben size inanıyorum, sizde bu kardeşinize inanıyor musunuz? 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı olsun.

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