Başkan Erdoğan Rize'de konuştu: "Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz" | Video

Yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam eden Başkan Erdoğan Rize'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle boşa çıkardık. Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Türkiye'yi hiçbir şekilde esir almalarına sizinle beraber müsade etmedik. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin tamamı 85 milyonun her ferdidir. Siz bu kardeşinize sahip çıktınız. Biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz, teveccüh gösterdiniz. Biz de minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek yerine getirdik" dedi.