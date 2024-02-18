AK Gençlik 81 ilde sahaya iniyor

AK Parti, 18'inci seçim zaferi için tüm kadrolarıyla saha çalışması yürütüyor. Mayıs seçimlerinde 3 milyon genç oy verdi, parti yönetimi bu oranın daha da artırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Ağustos ayı ile birlikte yerel seçimlerin startını veren AK Gençlik rüzgârı sahada esiyor. Eylül ayında Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen kampın ardından gençlik kolları her alanda aktif rol alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirilen "Gençlik Aşkıyla" teması ile hazırlanan gençlik buluşmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında, gençlik kolları il ve ilçe teşkilatlarının koordinasyonunda bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkan adayları 'Gençlik Aşkıyla' programlarında gençlerle bir araya geliyor.