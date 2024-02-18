Mahrem imamla irtibatlı hâkim görevde

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra ihraç edilen hâkim ve savcıların Danıştay tarafından görevlerine iade edilmesinin yankıları sürüyor. SABAH'ın gündeme taşıdığı kararın ardından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden göreve başlayan 387 hâkim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı. Danıştay'ın kararıyla FETÖ imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen hâkimlerin de göreve iade edildiği ortaya çıktı.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün birçok kumpası hazırladığı yargı yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda HSK'nın değişik zamanlarda almış olduğu 20 karar ile 4 bin 6 hâkim ve savcının ihracına karar verilmişti. İhraç edilenler arasında 140 Yargıtay üyesi ve 48 Danıştay üyesi, 5 HSK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi de yer aldı. Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından ihraç edilen hâkim ve savcıların birçoğu, göreve iade edilmelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi'ne başvurdu. Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen hâkim ve savcılardan 450'si Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevlerine dönmelerine karar verildi. Ayrıca bu isimlere tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. HSK iade kararlarına itiraz etti. Ancak itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'ın kararıyla ilgili, "Bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız" demişti. Danıştay'ın kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Göreve iade kararı verilen 450 isim arasından bazılarının göreve döndükten sonra emekli olduğu, bazılarının ise farklı soruşturmalar kapsamında açığa alındığı, 387 ismin ise aktif olarak görevde olduğu belirlendi.HSK 1. Dairesi, göreve başlayan 387 yargı mensubu hakkında inceleme başlattı. Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın başlattığı incelemeyle ilgili, "Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hâkimler ve Savcılar Kurulu yeniden bir inceleme başlattı. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor. FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'dur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulu'nun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Danıştay'ın göreve iade ettiği isimlerden B.B.'nin, örgütün yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi yaptığı, hâkim M.Ç.'nin de FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda yer almıştı. B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği belirtilmişti.