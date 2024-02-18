Şükrü Genç'ten CHP'ye yeni meydan okuma! "Karar anı" diyerek paylaştı: Sürenin sonuna gelindi

CHP'de yerel seçim hazırlığı kavga ve kaosun gölgesinde gerçekleşiyor. Aday belirleme sürecinde özellik İstanbul'un tüm ilçelerinde söz sahibi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendine yakın isimleri aday olarak atayınca CHP'li aday adayları partisine kazan kaldırdı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de aday gösterilmeyince peş peşe açıklama yaparak partisine "bu kararı gözden geçirin" mesajı yolladı.
"18 ŞUBAT'A KADAR KARARI GÖZDEN GEÇİRİN" DEMİŞTİ
Parti yönetimine aba altında sopa gösteren Genç geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında 18 Şubat akşamına kadar parti yönetime süre verdiğini duyurmuştu. Bu tarihe kadar karardan dönülmezse bağımsız aday olabileceği yönünde sinyal veren Genç şunları söylemişti:
"Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum. 18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı"
"CHP'NİN KAYBEDECEĞİ GÜN GİBİ ORTADA"
Daha sonra ise diğer 3 belediye başkan aday adayı ile ortak bildiri yayınlayan Genç, Sarıyer'in kaybedileceğini belirterek "Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldu bitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir. Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
"GENÇ'TEN KARAR ANI PAYLAŞIMI"
Genç, partisine verdiği sürenin sonuna gelinirken yeni bir açıklama daha yaparak CHP'ye meydan okudu. 19 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da basın açıklaması ile kararını duyuracağını belirten Genç, "Karar anı" başlığı ile partisine yeni bir mesaj daha yolladı.
"KARARI BASIN AÇIKLAMASIYLA DUYURACAĞIZ"
Genç paylaşımında şunları kaydetti:
"Sevgili Sarıyer halkı ve kamuoyuna, Aday belirleme süreciyle ilgili yapılan yanlışlığa karşı partimden süreci yeniden değerlendirme talebim ile ilgili verdiğim süre bu gece saat 00.00'da sona eriyor. Sarıyerliler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalleler birliği, muhtarlar, dernekler, kanaat önderleriyle yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda hem benim hem de Sarıyer halkının kararını 19 Şubat Pazartesi saat 16.00'da Sarıyer Belediyesi Ana Binası önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla duyuracağız. Katılımınızı bekleriz."