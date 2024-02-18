Şükrü Genç'ten CHP'ye yeni meydan okuma! "Karar anı" diyerek paylaştı: Sürenin sonuna gelindi

"18 ŞUBAT'A KADAR KARARI GÖZDEN GEÇİRİN" DEMİŞTİ

Parti yönetimine aba altında sopa gösteren Genç geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında 18 Şubat akşamına kadar parti yönetime süre verdiğini duyurmuştu. Bu tarihe kadar karardan dönülmezse bağımsız aday olabileceği yönünde sinyal veren Genç şunları söylemişti:

"Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum. 18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı"