Havalimanı’nda annesinin hizmet alamadığını iddia etmişti... Videodaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı

ASILSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan açıklamada S.Ç. isimli 78 yaşındaki vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, yolcunun ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Valilik, gerekli talebin uçak ekibi tarafından yapıldığı ve havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin devam ettiğini, videonun art niyetli olduğunu vurguladı.