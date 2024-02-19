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Giriş Tarihi: 19.2.2024 16:43

Havalimanı’nda annesinin hizmet alamadığını iddia etmişti... Videodaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada paylaşılan videoda İstanbul Havalimanı’nda yaşlı bir kadının Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadığı ve 2 buçuk saat rehin kaldığı iddiasında bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Havalimanı’nda annesinin hizmet alamadığını iddia etmişti... Videodaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada gündeme gelen videoda bir şahıs yaşlı bir kadının İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı ve 2 buçuk saat kadar rehin kaldığı iddia edilmişti. Videonun yayılmasının ardından İstanbul Valiliği'nin iddiaların asılsız olduğu görüntülerle birlikte açıklamıştı.

ASILSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan açıklamada S.Ç. isimli 78 yaşındaki vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, yolcunun ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Valilik, gerekli talebin uçak ekibi tarafından yapıldığı ve havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin devam ettiğini, videonun art niyetli olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu belirterek videoyu yayınlayan şahıs hakkında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Havalimanı’nda annesinin hizmet alamadığını iddia etmişti... Videodaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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