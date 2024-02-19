Havalimanı’nda annesinin hizmet alamadığını iddia etmişti... Videodaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada gündeme gelen videoda bir şahıs yaşlı bir kadının İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığı ve 2 buçuk saat kadar rehin kaldığı iddia edilmişti. Videonun yayılmasının ardından İstanbul Valiliği'nin iddiaların asılsız olduğu görüntülerle birlikte açıklamıştı.
ASILSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan açıklamada S.Ç. isimli 78 yaşındaki vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, yolcunun ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Valilik, gerekli talebin uçak ekibi tarafından yapıldığı ve havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin devam ettiğini, videonun art niyetli olduğunu vurguladı.