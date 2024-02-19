Pendik Kaymakamlık lojmanlarına saldıran ikinci saldırgan yakalandı

İstanbul'da Cuma akşamı Pendik kaymakamlık lojmanlarına saldırı düzenleyen ikinci saldırgan da polis tarafından yakalandı. İstanbul Pendik'te Cuma akşamı 22.45 sıralarında iki saldırgan kaymakamlık lojmanlarına saldırı düzenledi. Lojmandaki görevli polislerin karşılık vermesiyle saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafede teşebbüs aşamasında kalan "konuttan hırsızlık" olayındaki şahıslar olduğu tespit edildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Çalışmayı yoğunlaştıran polis ekipleri şüphelilerden 7 suç kaydı olan S.Ö.'yü Pazar akşamı Kadıköy'de yakaladı. S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliği belirlenen ve 31 suç kaydı olan ikinci saldırgan da S.K. sabah saatlerinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.