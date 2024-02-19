Umutsuz CHP çareyi Kandil’de arıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İl Teşkilatı tarafından 39 ilçede eşzamanlı ev ziyaretlerinin yapılması hedeflenen "Her Adımda Yeniden İstanbul" programı için Üsküdar Nevmekan Sahil'de düzenlenen basın açıklamasına katıldı. CHP'li İBB yönetiminin geçen 5 yılda başarısız olduğunu kaydeden Kurum, şöyle konuştu: "İstanbul'u, o gelecek emelleri, hedefleri doğrultusunda bir basamak olarak görmüştür. İstanbul basamak olamaz, İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin beklentilerini gerçekleştirmek durumundasınız. Eğer siz şehremini olarak o koltuğa oturuyorsanız bu şehirle ilgilenmek zorundasınız. Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez. Bu şehrin dışındaki sorunlar sizi ilgilendirmez."Bir basın mensubunun DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Esenyurt için söylediği "kent uzlaşısı" ifadesini aktararak, DEM Parti ile CHP arasındaki ittifak iddialarına ilişkin sorusu üzerine, Kurum şunları kaydetti: "İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle 'Kimle, nasıl ittifak içerisinde olurum'un derdiyle dertlenerek ama 'kent uzlaşısı' ama 'şehir uzlaşısı' gibi farklı farklı gündemler yine getirerek bir çıkış arayışı içerisinde.Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı birlikte görüyoruz." Bunun kirli bir ittifak olduğunun altını söyleyen Kurum, "Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp daha önce olduğu gibi, masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta o uzlaşı yapmak isteyenlere sandıkta net bir şekilde cevabı vermiştir" dedi.MURAT Kurum'un hane ziyaretlerinde ilk durağı, Üsküdar'da yaşayan ve kendisini daha önce çay içmeye davet ettiği videosu sosyal medyada gündem haline gelen Seyfullah Çaputoğlu'nun evi oldu. Çaputoğlu, ekranlardan izlediğini ve çok sevdiğini söylediği Kurum'a 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi. Çaputoğlu'nun nişanlı torununun ağustos ayındaki nikahına davet etmesi üzer-i ne Kurum, yerel seçimleri anımsatarak belediye başkanı olarak nikah kıyma sözü verdi. Kurum ardından da Resul Çiçek ve ailesini ziyaret etti. Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirtti.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB için başkan adaylarının açıklamasının ardından bir ayı aşkın süredir herkesle bir araya geldiklerini söyledi. Murat Kurum'un İstanbul'un 31 Mart'tan sonra yeniden eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşması için teşkilatlarla birlikte çok yönlü çalışma içerisinde olduğunu belirten Kabaktepe, "Seçime kadar devam edecek. İstanbul'umuzda, iş yerlerimizle birlikte 7,5 milyon kapımız var. Bunlarda önceliğimiz evlerimiz, yaklaşık 5 milyon civarında. 5 milyon civarındaki hanemizin kapılarını çalacağız, 'merhaba' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.