CHP'li İBB'nin "bilboard" hazımsızlığına tepki! Murat Kurum: Sorsanız demokrasiden bahsederler

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB tarafından afişlerinin kaldırılmasına tepki gösteren Kurum dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hak, hukuk, demokrasi, adalet… Sorsanız hepsi onlarda.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 20, 2024
Bilboardlarımızı sökmek, parasını ödediğimiz reklam alanlarına kendi afişlerini asmak yine onlarda.
İstanbul'u gerçek demokrasi ve saygın siyasetle yöneteceğiz.#Sadeceİstanbul pic.twitter.com/X0OetC10Cy
"TELAŞLANDILAR, NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"
Afişlerinin, CHP'li yönetimin talimatıyla kaldırıldığını söyleyen Kurum, "Sorsanız demokrasiden bahsederler, hak derler. Parasını ödediğimiz billboardlara gece geliyorlar kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız, farkla alacağız" dedi.
İSPARK'A İNDİRİM
İstanbul'a ilişkin vaatlerini de sıralayan Kurum şu ifadeleri kullandı:
"Şu an gereksiz bir şekilde İSPARK ücretlerinin yüksek olduğunu vatandaşlarımız söylüyor. Orada da otopark ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. 'Parket' uygulamasıyla birlikte park sorununu çözüyor olacağız. İlk yarım saat ücretsiz. Bu haliyle de göreceksiniz İSPARK kar edecek göreceksiniz.
GENÇLERE MÜJDELER
Adaletli su tarifesi getiriyoruz. Vatandaşımızın nüfusu fazlaysa, geliri azsa oradaki tarife bedeli daha düşük olacak. İlkokul çağındaki çocukların hepsine beslenme desteği vereceğiz. İlköğretime gidecek tüm öğrenciler ulaşım hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Gençlerin İstanbul'unda da öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.