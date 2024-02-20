CHP'li İBB'nin "bilboard" hazımsızlığına tepki! Murat Kurum: Sorsanız demokrasiden bahsederler

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB tarafından afişlerinin kaldırılmasına tepki gösteren Kurum dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TELAŞLANDILAR, NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Afişlerinin, CHP'li yönetimin talimatıyla kaldırıldığını söyleyen Kurum, "Sorsanız demokrasiden bahsederler, hak derler. Parasını ödediğimiz billboardlara gece geliyorlar kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız, farkla alacağız" dedi.