Erzincan’da göçük altında kalmışlardı.. Yürek yakan detay: İki kuzen de engelli kardeşlerine bakıyordu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Maden ocağının İliç alanında biriken 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı deresine kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor.
2 bin 700'ü aşkın personelin dışında 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. Ara ara yağışın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 700 civarında personel katılıyor. Sabırlı deresinde toprak kaldırma çalışmaları sırasında toprak kayması oldu ve 2 araç mahsur kaldı.
TEKRAR KAYMA RİSKİ VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yer altı radarıyla yürütülüyor.
Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırılıyor. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bizim zamanla yarışıp, çok dikkatli olmamız lazım. Tekrar kayma riski var. Her iki tepeye radarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz" dedi.
NUMUNELER ANALİZE GÖNDERİLİYOR
Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bölgede bulunan yeraltı suyu gözlem kuyularında, kazadan önce de yürütülen izleme sonuçları ile kazadan sonra yapılan analiz sonuçları da karşılaştırılıyor. Analizde yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
ENGELLİ KARDEŞLERİNE BAKIYORLARDI
Göçük altında kalan 9 işçiden biri olan ve heyelan sırasında konteynerde bulunan Fahrettin Keklik 10 yıldır madende çalışıyordu. Evli olan Keklik'in 17 ve 7 yaşlarında 2 çocuğu var. Fahrettin Keklik aynı zamanda 2 engelli ağabeyine bakıyor. Fahrettin Keklik'in kuzeni Adnan Keklik ise 16 yıldır aynı madende çalışıyordu. Madende yaşanan facia sırasında kaydedilen görüntülerde denetime giden beyaz aracın içindeki 3 kişiden biri olan Adnan Keklik evli ve 2 çocuk babasıydı. Adnan Keklik de bedensel engelli 3 kardeşine bakıyordu.
Madende toprak altında kalan Kenan Öz (44), Ramazan Çimen (48), Adnan Keklik (42), Fahrettin Keklik (40), Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kozar, Şaban Yılmaz (45), Uğur Yıldız'ın (37) yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!