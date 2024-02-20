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Haberler Yaşam Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:44

Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kayması yaşanmıştı. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamamıştı. Faciadan saatler önce alanda görülen çatlaklar, zanlılardan bazılarının ifadelerinde de yer aldı. Tutuklanan 6 zanlıdan firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G, "Olay günü çatlakları gördük, Amerika'daki merkeze bu durumu bildirdim" dedi. Tutuklanan oksit kırıcı mühendisi Ş.D. ise "Olay sabahı liç bölgesinde çatlak olduğunu gösteren fotoğraflar gruptan gönderildi" diye konuştu. İşte zanlıların ifadeleri

AA
Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasından saatler önce alanda görülen çatlaklar, zanlılardan bazılarının ifadelerinde yer aldı.

Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

Tutuklanan 6 zanlıdan firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G, İliç Sulh Ceza Hakimliğinde tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumlu olduğunu anlattı.

Erzincan'daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: "Olay günü çatlakları gördük!" | Video

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Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

Madenden asıl sorumlu kişinin operasyon direktörü olarak görev yapan K.Ö. olduğunu, bu kişinin yerine A.C'nin görev yaptığını belirten J.R.G, "Görevim maden sahasını gözlemleyerek şirket merkezindeki ülke müdürüne raporlama yapmaktır. M.B'den aldığım bilgiyi şirket merkezindeki ülke sorumlusuna aktarmaktayım." dedi.

Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

"ÇATLAKLARI AMERİKA'DAKİ MERKEZE BİLDİRDİM"
Liç bölgesinde herhangi bir görevi olmadığını ifade eden J.R.G, şunları anlattı: "Olay günü liç bölgesine gittik, çatlakları gördük. Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı 02.00 olması nedeniyle herhangi bir dönüş yapılmadı. Bana 2022 Ağustos ayında 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiği bildirildi. Ben başlamadan önce söz konusu raporlama yapılmıştı hatta gereken seviyeye indirilmesi için rapor düzenlenmişti.

Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

Projeye uygun hale gelmesini raporladım. Zaten liç bölgesinde firmalar düzenli olarak denetim yapıyordu. Olay günü sahaya çıktığımda küçük çatlaklar gördük, en büyük çatlak 6 santimetre büyüklüğündeydi. Daha iyi görebilmek için yüksek bir noktaya çıktık, solüsyon verilmeye devam ediyordu. Tehlike anlaşıldığından solüsyonun farklı noktalara aktarılmasını söyledim." Tutuklu zanlı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve kalp rahatsızlığı olduğunu belirtti.

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