Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: Olay günü çatlakları gördük!

"ÇATLAKLARI AMERİKA'DAKİ MERKEZE BİLDİRDİM"

Liç bölgesinde herhangi bir görevi olmadığını ifade eden J.R.G, şunları anlattı: "Olay günü liç bölgesine gittik, çatlakları gördük. Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı 02.00 olması nedeniyle herhangi bir dönüş yapılmadı. Bana 2022 Ağustos ayında 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiği bildirildi. Ben başlamadan önce söz konusu raporlama yapılmıştı hatta gereken seviyeye indirilmesi için rapor düzenlenmişti.