Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: "Olay günü çatlakları gördük!" | Video
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kayması yaşanmıştı. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamamıştı. Faciadan saatler önce alanda görülen çatlaklar, zanlılardan bazılarının ifadelerinde de yer aldı. Tutuklanan 6 zanlıdan firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G, "Olay günü çatlakları gördük, Amerika'daki merkeze bu durumu bildirdim" dedi. Tutuklanan oksit kırıcı mühendisi Ş.D. ise "Olay sabahı liç bölgesinde çatlak olduğunu gösteren fotoğraflar gruptan gönderildi" diye konuştu. İşte zanlıların ifadeleri
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
00:54
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video 20.02.2024 | 10:17
08:07
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video 20.02.2024 | 09:02
01:00
03:31
Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı 19.02.2024 | 21:55
00:47
TEM'den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı 19.02.2024 | 21:55
02:23
Kilis’te Güven ve Huzur uygulaması: 17 gözaltı 19.02.2024 | 21:55
00:16
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu 19.02.2024 | 21:55
00:11
Doğubayazıt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin duvarına çarptı 19.02.2024 | 21:53
10:55
01:32
Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Öncü sünnet şölenine katıldı 19.02.2024 | 18:53
16:30
02:46
Haşmet Babaoğlu | Deney! 19.02.2024 | 16:29
06:38
Mahmut Övür | İmamoğlu neden DEM'e sarılmak zorunda kaldı? 19.02.2024 | 16:26
05:00
Hilal Kaplan | Dijital-SKM farkı 19.02.2024 | 16:24
05:02
Melih Altınok | Nişestend u goftend u ber-hastend 19.02.2024 | 16:21
13:56
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i Ankara'da resmi törenle karşıladı | Video 19.02.2024 | 14:50
00:57
Bozdoğan-4' Operasyonları’nda DEAŞ mensubu 12 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2024 | 13:57
07:03
10:39
CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Özgür Özel ne mesaj verdi? | Video 19.02.2024 | 12:49