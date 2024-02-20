Erzincan’daki maden faciasında Kanadalı yöneticiden itiraf: "Olay günü çatlakları gördük!" | Video

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kayması yaşanmıştı. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamamıştı. Faciadan saatler önce alanda görülen çatlaklar, zanlılardan bazılarının ifadelerinde de yer aldı. Tutuklanan 6 zanlıdan firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G, "Olay günü çatlakları gördük, Amerika'daki merkeze bu durumu bildirdim" dedi. Tutuklanan oksit kırıcı mühendisi Ş.D. ise "Olay sabahı liç bölgesinde çatlak olduğunu gösteren fotoğraflar gruptan gönderildi" diye konuştu. İşte zanlıların ifadeleri