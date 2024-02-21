Başkan Erdoğan: Allah CHP’li seçmene sabır versin! Yapay zeka neyi emrederse onu aday gösterdiler

MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİNE BAKARAK REHAVETE KAPILMIYORUZ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefetin içler acısı haline bakarak rehavete kapılmıyoruz. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Onların da sesine kulak vermeye, beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Başkan adaylarımızı tespit ederken de böyle hareket ettik. Adaylarımızın kuşatıcı, kucaklayıcı, vizyoner olmasına dikkat ettik.

Vatandaşlarımız adayları değerlendirirken şehrine, kendi hayatına ne gibi bir katkısı olacağının hesabını yapar.

Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerde kendisini göstermeye çalışıyor ki insan şaşıp kalıyor. Belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. İhtiyaçlar, imkanlar bellidir, hepsini bir araya getirir hizmet planlamasını yaparsınız. Her konuda atıp tutanları kendi haline bırakın. Belediyecilik hesap kitap işidir. Siz sandıktan şehrinize aşkla hizmete edecek adayları çıkarmaya bakın.

Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yok. Partimizi kurduğumuzda hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanlayız.

BUGÜN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN GURUR GÜNLERİNDEN BİRİNİ DAHA YAŞADIK

Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. Kızılelma F-16'nın taşdığı bombayı taşıyor. Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye 5'inci nesil uçağımızda kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.