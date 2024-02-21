Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon mitinginde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin aday belirleme beceriksizliğine gönderme yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin sorunlarına çare olacak tek bir önerileri dahi yok. Milletten öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka bunlara neyi emrederse bunlar da milletin önüne onu çıkarıyorlar. Bunlar da millete adayımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz diyorlar." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
42:40
Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar | Video 21.02.2024 | 15:00
00:49
01:45
KAAN, Gök Vatanı ile buluştu | Video 21.02.2024 | 13:08
04:36
00:36
MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video 21.02.2024 | 10:51
04:27
00:17
Tarihi anlar: KAAN gökyüzünde! Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı | Video 21.02.2024 | 09:50
06:24
Milli Muharip Uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! | Video 21.02.2024 | 09:33
00:45
00:35
02:28
Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız” 20.02.2024 | 22:59
00:50
Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi 20.02.2024 | 22:59
02:05
Fatih’te kimliği belirsiz kişiler etrafa ateş açtı 20.02.2024 | 22:13
00:56
İsrail güçleri Gazze’de gazetecilerin üzerine ateş açtı 20.02.2024 | 22:13
01:39
Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi 20.02.2024 | 22:13
09:34
Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapatıp, mısırı demir yoluna döktü 20.02.2024 | 21:19
00:56
Otomobil trambüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 20.02.2024 | 21:21
21:40
02:10
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı 20.02.2024 | 18:48
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü 20.02.2024 | 18:09