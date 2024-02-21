Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon mitinginde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin aday belirleme beceriksizliğine gönderme yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin sorunlarına çare olacak tek bir önerileri dahi yok. Milletten öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka bunlara neyi emrederse bunlar da milletin önüne onu çıkarıyorlar. Bunlar da millete adayımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz diyorlar." ifadelerini kullandı.