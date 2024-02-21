Terör propagandası yapanlar DEM binasında yakalandı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararına istinaden Esenyurt'ta 3 adreste arama yapılmıştır. Şahıslar, DEM Parti Esenyurt ilçe merkezinde gözaltına alınmıştır. Aramalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ele geçirilmiştir" denildi.