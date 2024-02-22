CHP'de rüşvet skandalı! "Elimde ses kayıtları var" diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar

Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetmiş ve yerine Özgür Özel seçilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.