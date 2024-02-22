CHP'de rüşvet skandalı! "Elimde ses kayıtları var" diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar

Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetmiş ve yerine Özgür Özel seçilmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.
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Ferihan Karasu iddialarını bu sözlerle dile getirdi:
"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.
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