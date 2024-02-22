CHP'de rüşvet skandalı! "Elimde ses kayıtları var" diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar | Video
CHP'de sular durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan krizlerin ardından yapılan kurultayda Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu geçerek partinin yeni genel başkanı olmuştu. CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı delegelere rüşvet verildiğini iddia etti.
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