İstanbul’da 5 bin 500 yapının kentsel dönüşümü için tören düzenlendi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

İstanbul'da "5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni" Eyüpsultan'daki İslambey Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirterek, kentteki 7,5 milyon ev ve işyerinin 1,5 milyonunun sağlıksız durumda olduğunu, bunlardan 600 bininin ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gerçeği bilerek çalıştıklarını dile getiren Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul vadettiklerini söyledi.