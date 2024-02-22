KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

TÜRK ASKERİNİN KIBRIS'TA BULUNMASI

"Bizim için vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir.

Egemenlik hakkımız milletten geliyor. Kıbrıs'ta çözüm iki devletin tanınmasından geçiyor. KKTC'nin tanınması gerekiyor.

Güney Kıbrıs şu anda Batı dünyası ile bir bütün ilişkileri vardır anlaşmaları vardı. Bir takım askeri konularda bize karşıt Türkiye'ye karşıt bir yapılanma içerisinde elbette başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girebiliyorlar. Biz de bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz."