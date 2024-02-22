KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türk askerinin Kıbrısta bulunması için "Vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir." diyen Ersin Tatar, "Egemenlik hakkımız milletten geliyor. Kıbrıs'ta çözüm iki devletin tanınmasından geçiyor. KKTC'nin tanınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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