Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 22.2.2024 09:58 Son Güncelleme: 22.2.2024 10:17

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi

PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağlayan terörist Murat Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer alan terörist, 2016 yılında Suriye'ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG Lojistik ve Maliye sözde Sorumluluğu görevine getirildi.


2024 itibariyle PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler Maliye sözde Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten kişiler arasında yer aldı.

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi | Video

Yaptığı eylemler nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından özel ekip tarafından takip edilen terörist, yürütülen hassas saha çalışmaları sonrasında Suriye Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA