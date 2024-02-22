MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi | Video
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
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