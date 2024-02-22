Tarihi uçuşun anatomisi.. Kaan her an bize sürpriz yaparak göklerden selam verebilir

Vecihi Hürkuş ile başlayan serüven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yeni bir aşamaya taşındı. MMU, 5 Ağustos 2016'da Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan geliştirme sözleşmesiyle kamuoyuna duyuruldu.
MMU'nun "mock-up"ı (model) 2019'da Uluslararası Paris Airshow'da ilk kez gösterildiğinde Türk halkının gönlüne yerleşti. "Kalorifer peteği, demir yığını" diyerek küçümsemeye çalışanlar olsa da projede çalışan 3 binden fazla mühendis Türk halkının hayalleri için projeye yüreğini koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs 2023'te piste çıkan MMU'nun adını açıkladı. KAAN…
KAAN'ı göklere çıkaran büyük başarının dönüm noktalarında alınan şu kararlar kritik rol oynadı:
EN EMNİYETLİ ANDA
1-Pilotlar üzerinde zaman baskısı yaratılmadı. İlk uçuşun yapılacağı an birçok kişi için sürprizdi. Teknik ekip en emniyetli ve hazır hissettiği anda uçuş başladı.
SİMÜLASYONLARLA HAZIRLANILDI
2- Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış, tecrübeli test pilotları ile çalışıldı. Son dönemde gerçekleştirilen testlerde KAAN'ın uçuşu gerçekleşecekmiş gibi hazırlık yapıldı. Hatta "KAAN havalanacak" denildiği bir anda pilot uçuşu iptal ederek çok ufak teknik bir detayı simülatöre girerek test etti. Bu KAAN'ın uçuşu öncesindeki simülasyonlardan sadece biriydi.
IŞIKLAR HİÇ SÖNMEDİ
3-Çoğu zaman KAAN'ın hangarında ışıklar geceden sabaha açıktı. Pilotlar ve teknik ekip Türkiye'nin hayalini bir an önce hayata geçirmek için adeta uçakla bütünleşti.
KAAN'ın dünya gündemine taşındığı başarı hikayesinde binlerce kahraman yer aldı. Ancak Uçuş Test Mühendisi Erman Özer, KAAN Baş Test Pilotu Ahmet Barboros Demirbaş, KAAN Başmühendisi Emre Yaban, KAAN Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin hikayenin önemli kahramanları oldu.
AHMET'LERİN AYŞE'LERİN KOKPİTİ
4-Ana görev sistemlerinin tümü Ahmet, Mehmet, Ayşe'ler tarafından tasarlanan KAAN'ın kokpiti için de pilotlarla özel bir çalışma yürütüldü. Türk pilotların önerileri doğrultusunda ayrı bir kokpit ekranı ve görev bilgisayarı tasarlandı.
10 BİNDEN FAZLA VERİ İNCELENECEK
5-İlk uçuşta özel bir yazılım ve kamera sistemi kokpitte hazırdı. "Tarihi 13 dakika"nın her an saniyesi incelenecek. KAAN'ın ilk uçuşu ve uçuş öncesi testlerden elde edilen 10 binden fazla veri ayrıca analize tabi tutulacak.
Görüntülerde KAAN piste indiği an mutluluğu yüzlerinden okunan yüzlerce TUSAŞ personelinin büyük kısmı uçuş öncesi orada değildi. KAAN'ın havalandığı anda test alanına geçtiler. Yılların emeği meyvesini verirken, Türk milletinin rüyası gerçek olurken yüreklerden taşan gurur, gözlerde sevinç gözyaşı oldu. KAAN bize her an sürpriz yapıp göklerden selam verebilir.