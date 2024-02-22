Tarihi uçuşun anatomisi.. Kaan her an bize sürpriz yaparak göklerden selam verebilir





SİMÜLASYONLARLA HAZIRLANILDI

2- Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış, tecrübeli test pilotları ile çalışıldı. Son dönemde gerçekleştirilen testlerde KAAN'ın uçuşu gerçekleşecekmiş gibi hazırlık yapıldı. Hatta "KAAN havalanacak" denildiği bir anda pilot uçuşu iptal ederek çok ufak teknik bir detayı simülatöre girerek test etti. Bu KAAN'ın uçuşu öncesindeki simülasyonlardan sadece biriydi.