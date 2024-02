Tarihi uçuşun anatomisi.. Kaan her an bize sürpriz yaparak göklerden selam verebilir

10 BİNDEN FAZLA VERİ İNCELENECEK

5-İlk uçuşta özel bir yazılım ve kamera sistemi kokpitte hazırdı. "Tarihi 13 dakika"nın her an saniyesi incelenecek. KAAN'ın ilk uçuşu ve uçuş öncesi testlerden elde edilen 10 binden fazla veri ayrıca analize tabi tutulacak.



Görüntülerde KAAN piste indiği an mutluluğu yüzlerinden okunan yüzlerce TUSAŞ personelinin büyük kısmı uçuş öncesi orada değildi. KAAN'ın havalandığı anda test alanına geçtiler. Yılların emeği meyvesini verirken, Türk milletinin rüyası gerçek olurken yüreklerden taşan gurur, gözlerde sevinç gözyaşı oldu. KAAN bize her an sürpriz yapıp göklerden selam verebilir.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri