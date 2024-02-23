1 milyon yuvamız güvenli hale gelecek

yüpsultan İslambey Mahallesi'nde dün "5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni" gerçekleştirildi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte katılan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentteki 7.5 milyon ev ve işyerinin 1.5 milyonunun sağlıksız durumda olduğunu, bunlardan 600 bininin ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. İki hafta önce Tuzla'da binlerce evin temellerini attıklarını, yüzlerce riskli yapıyı davul zurnayla yıktıklarını hatırlatan Kurum, "Bugün (dün) de yine aynı amaç için buradayız. Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Yani şu anki İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı sayı" dedi. Mevcut İBB yönetiminin sadece temel atmamakla kalmayıp yapılmak istenenlere de engel olduklarını ifade eden Kurum, "Bunlara kalsa, bu zihniyete, bu anlayışa kalsa İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı yoktur. Bunlara kalsa şu anda yaptığımız bu dönüşüm projelerine bile gerek yoktur" değerlendirmesinde bulundu. İstanbulluların CHP'li İBB adayına, depremle ilgili sorular sorduğunu ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İstanbul'da 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz? İBB'nin deprem büt- çesini düşürüp o bütçeyi reklama, algıya harcayanlar siz değil misiniz? Siz değil misiniz, Esenler'de yaptığımız dünyaya örnek olan 60 bin konutluk akıllı şehir uygulaması için kentsel dönüşümünü engellemek için 9 ayrı dava açanlar? CHP'li İBB yönetimi değil mi, sözde çevrecileri, maskeli doğaseverleri yanına alıp kentsel dönüşüme karşı 1500'den fazla dava açanlar? Ve işte son soru şu; İBB Başkanı değil mi, deprem konusu görüşülürken İBB Meclisine gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı yapan?" İstanbul'u depreme dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını belirten Kurum, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz" diye konuştu.Murat Kurum, katıldığı TV programında da CHP'nin, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Kurum, "Kapı arkasında kirli ittifaklar kurup, bu ittifakları söyleyememe, adını da 'Kent Uzlaşısı' olarak tarif etme çabası içerisindeler. CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz de bundan oldukça rahatsızlar, isyan ediyorlar" dedi.ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2012'de çıkarılan bir yasa ile yurt genelinde 2 milyondan fazla konutun yenilendiğini aktardı. Murat Kurum'un bakanlığı döneminde "Yarısı Bizden" kampanyasının ilan edildiğini hatırlatan Özhaseki, "Bir taraftan ben İstanbul'da kamu arazilerini tespit ettim. Oralarda inşallah 400 bine yakın konut yapacağız. Buna bu yaz itibariyle büyük ihtimalle başlarız. İstanbul'un dönüşümü için bizim bütçemiz tam 485 milyar lira. Bunu sadece 'Yarısı Bizden' dediğimiz kampanya için harcayacağız" dedi.