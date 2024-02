‘Deprem’ için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Türkiye'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran FETÖ, bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanıyor.Örgütün 2006'da Almanya'da kurduğu 'Time to Help eV" adlı yardım kuruluşunun, Türkiye yapılanmasının deşifre olması üzerine aynı faaliyetlerini sürdürdüğü, sözde uluslararası yardım derneğinin FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden "insani yardım faaliyetlerinde" kullanılmak için toplanan paraların, örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı ortaya çıktı.Afrika gibi ülkelerde "su kuyuları" açma vaadiyle yardım toplayan örgüt derneği, kuyu başına 3 bin 500 ile 4 bin 100 Euro arasında para topluyor. Ancak, örgüte ait derneğin, su kuyularını kendisiyle bağlantılı şirketlere daha ucuza açtırdığı, arta kalan parayı ise örgüte aktardığı ortaya çıktı.6 Şubat deprem felaketinde de yardım kampanyası düzenleyen derneğin, benzer şekilde topladığı paraların bir kısmını, yurtdışından Türkiye'ye gelen örgüt ile bağı tespit edilememiş üyeleri üzerinden yurtiçindeki örgüte yakın isimlere aktardığı belirlendi. Ayrıca, dernek tarafından uluslararası arenada 6 Şubat depremi için Türk Kızılay ve AFAD'a bağışta bulunulmaması çağrıları yapıldığı da tespit edildi.Örgütle bağlantılı Time to Help adlı oluşumun Güney Sudan'da Katolik mezhebine yakın bir kuruluşla birlikte faliyet yürüttüğü, Libya'da gerçekleşen sel felaketinde Türkiye karşıtı Hafter yönetimiyle koordineli faaliyet yürüttüğü belirlendi.Ukrayna'da Kızılhaç derneği ile faaliyet yürüten örgüte ait dernek, paraların bir kısmını gerçek yardım sahiplerine ulaştırırken, büyük kısmını ise örgütün kasasına aktardı.FETÖ'nün Türkiye'de kurduğu yardım dernekleri aracılığıyla insanları nasıl dolandırdığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından soruşturmalarda ortaya çıkmıştı. Konya'daki bir soruşturmada FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nde çalışan gizli tanık, "Kanser hastası kadının 400 bin lirasını bağış diye alıp Afrika'da yaptıklarımız diyerek internetteki fotoğrafları gösterdiler" şeklinde ifade vermişti.