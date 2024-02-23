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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Kaan’ı gökyüzüyle buluşturan pilot

Halit TURAN Halit TURAN
Kaan’ı gökyüzüyle buluşturan pilot
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren pilot Barbaros Demirbaş, havacılık tarihinde bir dönüm noktasına adını yazdırdı. Demirbaş'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda başarılı meslek hayatının ardından girdiği TUSAŞ'ta test pilotu olarak görev yaptığı belirtildi. 1996'da Hava Harp Okulu'ndan mezun olan Demirbaş'ın Eskişehir 1. Ana Jet Hava Üssü'nde görev yaptığı dönemde 401. Test Filo Komutanlığı yaptığı, F-4 ve F-16 uçaklarında uçuş tecrübesinin bulunduğu kaydedildi. Demirbaş'ın görevi sırasında Kanada'da bulunan International Test Pilots School'dan (Uluslararası Test Pilotları Okulu) mezun olarak dünyadaki sayılı pilot arasında yer aldığı da belirtildi.
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Kaan’ı gökyüzüyle buluşturan pilot
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