Kaan’ın uçuşunu, dünya basını böyle duyurdu: Türkiye havacılıkta çığır açtı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer buldu. Çok sayıda uluslararası basın yayın kuruluşu ve televizyon kanalı, KAAN'ı manşetlerine taşıdı. Haberlerden bazıları şöyle: BÜYÜK ADIMABD merkezi Bloomberg televizyonu uçuşun 'mihenk taşı' niteliği taşıdığını vurgularken, Bloomberg sitesi ise, "Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu" diye yazdı.Business Insider internet sitesi, KAAN'ın, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına sahip olma yönünde "büyük adım" olduğunu kaydetti. KAAN'ın Türk havacılık sanayisinin 10 yılı aşkın gayretlerinin neticesi olduğu ve nihayetinde Türkiye'nin KAAN'ın F-16 filosunun yerini almasını umduğu belirtildi. Özellikle ABD ile F-35 savaş uçakları projesinde yaşanan gerilimin ardından gelecek adına "umut verici bir adım" olduğu vurgulandı.İngiliz haber ajansı Reuters, KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasını "Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olan KAAN, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak ilk uçuşunu tamamladı" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.Londra merkezli Al Arab gazetesinde, "Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretiminde çığır açtı" ifadesi yer aldı. Haberde, Türkiye'nin savaş uçağı ve insansız hava araçlarına sahip olmasıyla elde ettiği uluslararası ve bölgesel gücüne işaret edildi.Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayii için tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret edilen haberde KAAN'ın 2030 itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ndeki ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini almasının beklendiği vurgulandı.Çin devlet televizyonu Xinhua'nın internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.Yunanistan'ın Pentapostagma gazetesinde, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiği aktarılarak, "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" denildi. Kathimerini gazetesi ise, "Ege'de güç dengelerini değiştiriyor mu" başlıklı haberinde "Türkiye, KAAN'ın uçuşuyla kendi ülkesi içinde 5'inci nesil uçak üretiminde önemli bir adım daha attı" ifadesine yer verdi.Hindistan'ın The Times of India Gazetesi ise Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı sürecinde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi. Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağının, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlatıldı. Alman basınında, çift motorlu savaş uçağının "5. nesil" diye adlandırılan uçaklardaki özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle radar tarafından tespitinin zor olduğu da belirtildi.Kanada'da yayın yapan BNN Bloomberg televizyonunda, "KAAN, Türk savunma endüstrisinin özgüveni ve yenilikçiliğinin sembolü. Türk savunma ve havacılık tarihinde yeni bir şafak doğdu" ifadesi kullanıldı. Televizyonda, "Bu olay sadece bir hava gücü gösterisi değil; Türkiye'nin askeri teknolojide kendine güven arayışında önemli bir sıçramayı ve savaş geleceğine doğru cesur bir adımı temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin "bölgedeki ve ötesindeki stratejik dengeleri değiştirmeye hazırlandığı" yorumunu yapıldı.Suudi Arabistan'ın Asharq Bloomberg televizyonu internet sitesi de KAAN'ın ilk uçuşunu, "En büyük kral. Türkiye'nin 5. nesil hayalet uçağıyla ilgili neler biliyoruz?" başlığıyla sundu.Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nikkei, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını ve Türk savunma yetkililerinin bu 5. nesil savaş uçağını Asya ve Körfez ülkelerine ihraç etmeyi umduğunu yazdı. TUSAŞ'ın 2028 itibarıyla 20 adet savaş uçağının yapılmasının planlandığı ifade edildi.Yahoo Japan Co. internet sitesindeki haberde, ABD, Rusya, Çin, Güney Kore'den sonra Türkiye'nin, dünyada hayalet savaş uçağı uçuran beşinci ülke olduğu kaydedildi.Fransa'da askeri ve jeopolitik konular üzerine yayın yapan Opex 360 gazetesi, Türkiye'nin ABD, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu "5'inci nesil savaş uçağını tasarlayabilen ülkeler kulübüne" dahil olduğunu vurguladı.İtalyan gazetesi Messaggero'da, "Bu uçak, ülkenin savunma sanayiinin önde gelen projelerinden birini temsil ediyor" değerlendirmesi yapıldı.Rus haber ajansı TASS, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini yazdı.