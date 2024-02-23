KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar SABAH’a konuştu: Türk askerinin Kıbrıs’ta olması kırmızı çizgimiz

uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyareti sırasında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, önemli mesajlar verdi:Kıbrıs'ta çözüm iki devletin tanınmasından geçiyor. KKTC'nin tanınması gerekiyor. Türkiye'nin de desteklediği bu politikanın temelinde egemen eşitliği yatıyor. Egemen eşitliğimiz teyit edilmeden müzakere masasına geçmemiz mümkün değil. Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü, başka türlü bir yöntemle Kıbrıs meselesini kökten çözmek mümkün değildir.Güney Kıbrıs şu anda birtakım askeri konularda bize ve Türkiye'ye karşı bir yapılanma içerisinde. Elbette başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girebiliyorlar. Biz de bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Kıbrıs Türkü Gazze'deki katliamda kendi yaşadığını gördü. 1960'ta benzer saldırılar Kıbrıs Türklerine yapıldığında, İngiliz üslerinden herhangi müdahale olmadı, seyirci kaldılar. BM seyirci kaldı, bütün dünya bunu biliyor. Türkiye hep yanımızda durdu. Kendi askerleriyle müdahale etmeye çalıştı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkü bağımsızlığa kavuştu.Bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, bizim talebimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin var olan kendi hakkıyla garantörlüğünün devam etmesi ve aynı zamanda caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin kolordusunun Kıbrıs'ta devam etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Türk askerinin çekilmesi Kıbrıs Türkü'nün sonudur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği sayesinde Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildik, çeşitli oluşumlara da Kuzey Kıbrıs Devleti olarak giriyoruz. Geçitkale Üssü fevkalade önemli. Meclis'imizden de geçmesiyle TSK'ya devredildi ve dolayısıyla orada yapılacak olan bazı yatırımlarla ihtiyaç hâsıl olduğunda bir askeri havalimanı olarak kullanılması KKTC'de hem Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliği hem de bölgede Türkiye'nin etkinliği bakımından çok önemli.KAAN'ın uçuşuyla hep birlikte bunun gururunu yaşadık. Eğer siz güçlüyseniz, eğer böyle bir savunma ve her türlü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, milletin gücünü artıracak birtakım imkânlara sahipseniz o zaman söz hakkınız olur. Milletimize başarılar diliyorum.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. aHaber ve aNews televizyonlarına konuk olan Tatar, reji ve stüdyoları gezerek çalışanlarla sohbet etti.