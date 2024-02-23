Yargı paketi kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu, 8'inci Yargı Paketi'ni kabul etti. Pakette AYM'nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak örgüt adına işlenen suçlarla ilgili yapılan düzenlemede "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçu ayrı bir madde olarak yer aldı.Buna göre bu suçtan yargılananlar 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.Ceza suçun niteliğine göre yarıya kadar indirilebilecek.Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkartılmasına yönelik düzenlemenin yer aldığı teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurul gündemine alınıp yasalaştırılması bekleniyor.