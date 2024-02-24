Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar
Giriş Tarihi: 24.2.2024 13:30 Son Güncelleme: 24.2.2024 13:44

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması programında konuştu. CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifaka tepki gösteren Kurum, İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade etti. Kurum, "Daha dün Sancaktepe’de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması programına katıldı.

"İSTANBUL KİRLİ BİR PAZARLIK MASASINA YATIRILDI"

Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti-CHP ittifakına değinen Kurum, İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade etti. İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde 'Kandil İttifakı'nın bayraklarının sallandığını belirten Kurum, "İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil Uzlaşısı'nın adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır.

Onlar ne yaparsa yapsın, hangi ittifak içerisinde, hangi kirli pazarlıklar içerisinde olurlarsa olsunlar biz eser diyeceğiz, hizmet diyeceğiz. 22 yıldır biz bu anlayışla çalıştık, milletimizin zor anında yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Kandil İttifakı'nın bayraklarını meydanda salladılar" | Video

"BU MİLLET BU HESABI SİZE SANDIKTA SORACAK"

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Maltepe'de 2 günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadığını hatırlatan Kurum, "Bizim de yaptığımız konserler var. Öyle bir konsere harcayacağın rakam 10 milyonu geçmez bilemedin 15, 50 milyon olsun. Sen 2 günlük konsere 550 milyon harcadın. Asıl israfı işte siz yaptınız.



Öyle kolay kurtulmak yok. O yaptığınız israfların bir bir hesabını vereceksiniz. Bu millet bu hesabı size sandıkta soracak." ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar
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