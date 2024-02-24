Onlar ne yaparsa yapsın, hangi ittifak içerisinde, hangi kirli pazarlıklar içerisinde olurlarsa olsunlar biz eser diyeceğiz, hizmet diyeceğiz. 22 yıldır biz bu anlayışla çalıştık, milletimizin zor anında yanında olduk." ifadelerini kullandı.



Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Kandil İttifakı'nın bayraklarını meydanda salladılar" | Video

"BU MİLLET BU HESABI SİZE SANDIKTA SORACAK"

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Maltepe'de 2 günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadığını hatırlatan Kurum, "Bizim de yaptığımız konserler var. Öyle bir konsere harcayacağın rakam 10 milyonu geçmez bilemedin 15, 50 milyon olsun. Sen 2 günlük konsere 550 milyon harcadın. Asıl israfı işte siz yaptınız.